Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов задерживается на Курском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба ЦППК.

Сбой произошел по техническим причинам. Отмечается, что диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.