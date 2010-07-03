Женщина пострадала при переходе путей перед аэроэкспрессом

Женщина пострадала, переходя железнодорожные пути перед аэроэкспрессом у станции Марк. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По информации МВД, инцидент произошел на перегоне Лобня – Марк. Аэроэкспресс травмировал женщину 1982 года рождения, которая "переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", отметили в пресс-службе. Пострадавшую госпитализировали.
Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
В середине сентября электричка насмерть сбила двух человек в районе станции Тайнинская в Подмосковье. Поезд следовал из Болшево в Москву. Один из погибших был несовершеннолетним.
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