Женщина пострадала при переходе путей перед аэроэкспрессом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Женщина пострадала, переходя железнодорожные пути перед аэроэкспрессом у станции Марк. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По информации МВД, инцидент произошел на перегоне Лобня – Марк. Аэроэкспресс травмировал женщину 1982 года рождения, которая "переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", отметили в пресс-службе. Пострадавшую госпитализировали.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

В середине сентября электричка насмерть сбила двух человек в районе станции Тайнинская в Подмосковье. Поезд следовал из Болшево в Москву. Один из погибших был несовершеннолетним.