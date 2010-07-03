Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Электричка насмерть сбила двух человек в районе станции Тайнинская в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

Поезд следовал из Болшево в Москву. Один из погибших – несовершеннолетний. Сейчас на месте происшествия работают транспортные полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Следственный комитет организовал проверку после наезда электрички на двух мужчин у станции Ленинская. Инцидент произошел вечером 11 сентября.