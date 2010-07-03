СК начал проверку после наезда электрички на двух мужчин в Подмосковье

Следственный комитет (СК) организовал проверку после наезда электрички на двух мужчин у станции Ленинская. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.
Инцидент произошел вечером 11 сентября. Двое мужчин пытались взобраться на платформу станции Ленинская. В этот момент проезжающая мимо электричка Москва – Ожерелье сбила их. В результате от полученных травм один мужчина погиб на месте, другого доставили в больницу.
По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
3 сентября аналогичный инцидент произошел на Савеловском направлении МЖД, где поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.