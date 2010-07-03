СК начал проверку после наезда электрички на двух мужчин в Подмосковье

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Следственный комитет (СК) организовал проверку после наезда электрички на двух мужчин у станции Ленинская. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

Инцидент произошел вечером 11 сентября. Двое мужчин пытались взобраться на платформу станции Ленинская. В этот момент проезжающая мимо электричка Москва – Ожерелье сбила их. В результате от полученных травм один мужчина погиб на месте, другого доставили в больницу.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

3 сентября аналогичный инцидент произошел на Савеловском направлении МЖД, где поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку.

