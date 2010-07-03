Электричка насмерть сбила пенсионера в районе ж/д станции Щелково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электричка насмерть сбил пенсионера в районе станции Щелково Ярославского направления МЖД, ообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в субботу, 3 августа. Поезд следовал из Монино в Москву. По предварительным данным, мужчина 1940 года рождения переходил пути в неустановленном месте.

По факту произошедшего начата проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

30 июля на перегоне станций Шатурторф – 120 км Казанского направления МЖД поезд насмерть сбил двух подростков. Мальчики 2005 и 2009 годов рождения шли вдоль ж/д путей.