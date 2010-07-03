Возбуждено дело после гибели двух детей под колесами электрички

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Двое детей погибли под колесами электрички "Черусти – Москва" в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". СК возбудил уголовное дело.

ЧП произошло 30 июля на перегоне станций Шатурторф – 120 км Казанского направления Московской железной дороги. По предварительным данным, в 20:10 мальчики 2005 и 2009 годов рождения шли вдоль железнодорожных путей. Машинист электрички, выехав из кривого участка перегона, заметил детей. Он сразу же подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. Оба ребенка скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Назначены необходимые исследования, опрошены члены локомотивной бригады и очевидцы произошедшего.