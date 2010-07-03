Электричка сбила насмерть пожилого мужчину на юге Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Электричка сбила насмерть пожилого мужчину между перегонами на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 20 июня. Электричка, следовавшая в Царицыно, сбила мужчину в возрасте 50-60 лет на перегоне между платформами Москворечье и Царицыно.

Отмечается, что при себе у погибшего было рыболовное снаряжение, коврик, кассетный плеер и телефон Sony Ericsson. Тело погибшего было направлено в Царицынский морг. По факту происшествия следователи организовали проверку. Личность погибшего устанавливается.

В ночь на 6 июня два человека погибли под колесами электрички на Курском и Рязанском направлениях МЖД. Один из них стал жертвой происшествия на станции Москва-Каланчевская, другой – на перегоне между станциями Пески и Голутвин.

