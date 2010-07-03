Два человека погибли под колесами электричек в ночь на 6 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли под колесами электрички на Курском и Рязанском направлениях МЖД в ночь на 6 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦАО.

Уточняется, что в ночь на четверг в районе станции Москва-Каланчевская электропоездом был смертельно травмирован мужчина. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Этой же ночью на перегоне между станциями Пески и Голутвин Рязанского направления МЖД под колесами поезда погиб мужчина.

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства случившегося и личности погибших.

В ведомстве отметили, что в настоящее время транспортная полиция устанавливает личности погибших и обстоятельства произошедшего.

31 мая электричка сбила троих человек около платформы Электрозаводской Казанского направления Московской железной дороги. В результате ЧП один человек погиб, двое других госпитализированы.