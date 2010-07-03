Электричка сбила женщину в районе платформы Тимирязевская

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электропоезд сбил женщину в районе платформы Тимирязевская на севере Москвы.

Инцидент произошел в 8:23 по местному времени. Машинист заметил женщину, которая переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

"Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но, к сожалению, избежать наезда не удалось. Для оказания помощи пострадавшей на место была вызвана бригада медицинской помощи", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы МЖД. Уточняется, что электричка следовала по маршруту Вербилки – Звенигород.

Очевидцы сообщили, что поезд стоял около 15 минут, не доехав примерно метров 300 до платформы Окружная.

Движение электричек было возобновлено лишь в 8:58, сейчас с увеличенным интервалом следуют несколько поездов.