Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда задерживаются на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за оказания медпомощи человеку, сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК" (ЦППК) в Twitter.

"В связи с оказанием медицинской помощи человеку несколько поездов на Савеловском направлении следуют с увеличенным интервалом", – говорится в сообщении. Также в ЦППК принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

В пресс-службе МЖД радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что поезд сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте.

Ранее очевидцы сообщали, что поезд стоял около 15 минут, не доехав примерно метров 300 до платформы Окружная.