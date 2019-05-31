Человек погиб под колесами электрички в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Электричка сбила троих человек около платформы Электрозаводской Казанского направления Московской железной дороги, сообщает Агентство "Москва".

В результате ЧП один человек погиб, двое других госпитализированы. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.

Инцидент произошел утром в районе Семеновской набережной. Поезд следовал из Москвы в Подмосковье.

На месте происшествия работают оперативные службы. Отмечается, что сейчас пригородные поезда на указанном направлении ходят в штатном режиме.