Мужчина погиб под колесами электрички у станции Ивантеевка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчину насмерть сбила электричка на станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения переходил пути в неустановленном месте и попал под колеса электрички Фрязино – Москва. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Аналогичный инцидент произошел 1 апреля в районе станции "Отрадное". Электричка сбила мужчину 1967 года рождения и женщину 1976 года рождения, которые шли вдоль железнодорожных путей. Оба получили смертельные травмы.

