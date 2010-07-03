Электричка сбила мужчину на ж/д станции Нижние Котлы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скоростной электропоезд "РЭКС" насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Нижние Котлы Павелецкого направления МЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Поезд следовал из Павелецкой в Ожерелье. Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.