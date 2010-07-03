Электричка насмерть сбила полицейского в Дедовске

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Сотрудника полиции сбила электричка на станции Дедовск Рижского направления МЖД. От полученных травм мужчина умер на месте, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в ночь на 18 марта, когда старшина полиции был не на службе. Поезд сбил стража порядка, когда тот переходил пути в неположенном месте. После случившегося начата служебная проверка.