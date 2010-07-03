Электричка сбила насмерть мужчину и женщину в Подмосковье

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Два человека погибли под колесами электрички в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По предварительной информации, инцидент произошел в районе железнодорожной станции Отрадное. Погибли мужчина 1967 года рождения и женщина 1976 года рождения, шедшие вдоль железнодорожных путей.

Сейчас на месте работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.