Один человек пострадал под колесами поезда на Рижском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек пострадал в результате наезда электрички на Рижском направлении МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"Московская железная дорога предпринимает все необходимые действия для сокращения опоздания задержанных на Рижском направлении пригородных поездов. Интервал движения был увеличен после происшествия с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что машинист поезда после обнаружения на путях человека подал светозвуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако это не помогло избежать столкновения поезда с пострадавшим, поскольку расстояние для полной остановки состава было недостаточным.

Для оказания медицинской помощи были вызваны представители экстренных служб. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение.

В ночь на 6 июня два человека погибли под колесами электрички на Курском и Рязанском направлениях МЖД. Один из них стал жертвой происшествия на станции Москва-Каланчевская, другой – на перегоне между станциями Пески и Голутвин.

