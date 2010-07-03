Один человек пострадал под колесами поезда на Рижском направлении МЖД

Один человек пострадал в результате наезда электрички на Рижском направлении МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.
"Московская железная дорога предпринимает все необходимые действия для сокращения опоздания задержанных на Рижском направлении пригородных поездов. Интервал движения был увеличен после происшествия с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом", – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что машинист поезда после обнаружения на путях человека подал светозвуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако это не помогло избежать столкновения поезда с пострадавшим, поскольку расстояние для полной остановки состава было недостаточным.
Для оказания медицинской помощи были вызваны представители экстренных служб. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение.
В ночь на 6 июня два человека погибли под колесами электрички на Курском и Рязанском направлениях МЖД. Один из них стал жертвой происшествия на станции Москва-Каланчевская, другой – на перегоне между станциями Пески и Голутвин.
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