СК начал проверку после гибели девочки под колесами поезда на Рязанском направлении

Следственный комитет начал проверку после гибели девочки под колесами поезда на Рязанском направлении МЖД, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня примерно в 14:50 три девочки вопреки требованиям безопасности переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего одна из них была смертельно травмирована проходящим электропоездом сообщением Рязань – Москва", – сказала Марковская Агентству "Москва".
По ее словам, на месте происшествия работают оперативники. Организованы необходимые проверочные мероприятия.
31 мая электричка сбила троих человек около платформы Электрозаводской Казанского направления Московской железной дороги. В результате ЧП один человек погиб, двое других госпитализированы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.