СК начал проверку после гибели девочки под колесами поезда на Рязанском направлении

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку после гибели девочки под колесами поезда на Рязанском направлении МЖД, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 14:50 три девочки вопреки требованиям безопасности переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего одна из них была смертельно травмирована проходящим электропоездом сообщением Рязань – Москва", – сказала Марковская Агентству "Москва".

По ее словам, на месте происшествия работают оперативники. Организованы необходимые проверочные мероприятия.

31 мая электричка сбила троих человек около платформы Электрозаводской Казанского направления Московской железной дороги. В результате ЧП один человек погиб, двое других госпитализированы.