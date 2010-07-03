Электричка насмерть сбила двух человек в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яузы в столице, передает РИА Новости.

Инцидент произошел около 16:00. Смертельные травмы от электрички Москва – Пушкино получили двое.

На месте работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В ночь на 6 июня два человека погибли под колесами электрички на Курском и Рязанском направлениях МЖД. Один из них стал жертвой происшествия на станции Москва-Каланчевская, другой – на перегоне между станциями Пески и Голутвин.