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13:09

Подросток попал под поезд Грозный – Москва

происшествия

13:09

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Фото: телеграм-канал МК: срочные новости

Подросток погиб под колесами поезда Грозный – Москва в районе платформы Москворецкая Рязанского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, несовершеннолетний 2002 года рождения пытался перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Следственный комитет инициировал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее электричка насмерть сбила двух человек в районе станции Тайнинская в Подмосковье. Поезд следовал из Болшево в Москву. Один из погибших – несовершеннолетний.

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происшествия

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