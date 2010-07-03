Мужчина оказался зажат между поездом и платформой на станции "Тушино" в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину зажало между поездом и платформой на станции "Тушино" Рижского направления Московской железной дороги. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Главного управления МЧС по столице.

"Пассажир выжил при инциденте. Спасатели извлекли мужчину", – рассказали в пресс-службе.

Там сообщили, что пострадавший был оперативно госпитализирован.

Известно, что происшествие случилось в 22:24. По информации ведомства, мужчина пытался успеть залезть на платформу перед подъезжающей электричкой, из-за чего оказался зажат между поездом и платформой.



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