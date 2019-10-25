В МЖД опровергли информацию о сходе состава на станции Нахабино

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Информацию о том, что поезд сошел с рельсов на станции Нахабино в Подмосковье, опровергли в пресс-службе Московской железной дороги.

"Информация о сходе подвижного состава не соответствует действительности. Станция Нахабино работает в обычном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СМИ писали со ссылкой на очевидцев, что на станции МЖД Нахабино поезд "Иволга" сошел с рельсов. О пострадавших не сообщалось.

Областное МЧС информацию не подтвердило. В пресс-службе заявили, что данные об инциденте не поступали.