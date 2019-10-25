На станции Нахабино поезд сошел с рельсов – очевидцы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Очевидцы сообщают, что на станции МЖД Нахабино поезд "Иволга" сошел с рельсов. По предварительным данным, никто не пострадал.

В областном МЧС сообщили, что информации об инциденте не поступало.

В пресс-службе Московской железной дороги, в свою очередь, опровергли информацию о сходе подвижного состава на станции Нахабино.

"Это не соответствует действительности. Станция работает в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в провинции Хэнань в центральной части КНР сошел с рельсов грузовой поезд государственной алюминиевой компании Aluminum Corporation of China Limited. В составах перевозили алюминиевую руду. Поезд врезался в деревенский жилой дом.