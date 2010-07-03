Пассажиры московской подземки поддержали проект "Аромат в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Подавляющее большинство (90%) опрошенных пассажиров Московского метрополитена поддержали проект "Аромат в метро". Об этом рассказала начальник метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В рамках проекта оборудование по ароматизации установили в трех поездах на Филевской линии и в магазине на станции "Маяковская", где тестируют ароматы. Пассажиры могут почувствовать запах имбиря, ароматы сакуры и свежескошенной травы. Все тестируемые ароматы абсолютно безопасны для пассажиров с аллергией.

Организаторы проекта отмечают, что почти все опрошенные москвичи проголосовали за аромат сакуры.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил, что в столичном метро начнет курсировать новый именной состав "Московский предприниматель". Оформление поезда одобрили пользователи проекта "Активный гражданин". В вагонах поезда пассажиры узнают об истории предпринимательства, мерах поддержки бизнеса в столице и московском инновационном кластере.

