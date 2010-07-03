На первых двух МЦД установят почти 3 тысячи указателей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Почти 3 тысячи указателей разместят на остановочных пунктах первых двух Московских центральных диаметров. Речь идет об МЦД-1 "Белорусско – Савеловский" и МЦД-2 "Курско – Рижский", сообщает Агентство "Москва".
Директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Артем Царев заявил, что количество указателей на конкретных станциях может варьироваться в зависимости от их типа. Среднее значение – около 65.
"Наша навигация на МЦД будет помогать ориентироваться "на ходу". Мы постарались обеспечить максимально легкое восприятие информации, чтобы все было понятно и удобно для пассажиров", – подчеркнул специалист.
На станции МЦД Одинцово установят около 90 указателей
Движение по первым Московским диаметрам может быть запущено уже в конце 2019 года. Поезда будут следовать от Одинцово до Лобни (МЦД-1) и от Нахабино до Подольска (МЦД-2) Всего для пассажиров будут доступны 66 станций, 27 из которых интегрируют в связку в метро.
Каждую платформу оборудуют не только современной системой навигации, но и навесами от непогоды, динамическими табло и системами оповещения. При подготовке к запуску МЦД идет благоустройство прилегающих территорий – рабочие высадят деревья и кустарники, разместят перехватывающие парковки и оборудуют пешеходную инфраструктуру.
На МЦД будут курсировать современные поезда "Иволга", которые производят в России. На маршрут выведут 39 составов, которые оборудуют тепловыми завесами для зимнего времени.
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