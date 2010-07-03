Около 2 тыс тепловых завес установят в поездах "Иволга"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 2 тысяч тепловых завес установят в 39 поездах "Иволга", которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам начальника дирекции МЦД Дептранса Андрея Акимова, тепловые завесы будут работать в дверных проемах в поездах в зимнее время.

"Всего в 39 поездах двух модификаций – это семивагонные и шестивагонные "Иволги", будет работать около 2 тысяч тепловых завес", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Акимова.

В поездах будет поддерживаться комфортная температура воздуха. В зависимости от времени года она будет варьироваться от 18 до 24 градусов.

В вагонах "Иволги" установлены удобные кресла и поручни. Также в вагонах широкие проходы, крепления для велосипедов ми колясок и современные туалеты. Во всех 39 поездах можно будет одновременно зарядить более 12 тысяч гаджетов.

Поезда спроектированы в России. Их собирают на Тверском вагоностроительном заводе. Перевозчик на первых двух диаметрах АО "Центральная ППК" закупила 39 таких поездов для МЦД. Вагоны оснащены Wi-Fi и USB-зарядками.

Курсировать составы будут каждые пять–шесть минут в часы пик, график работы – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Сначала "Иволги" будут курсировать по первым двум диаметрам в смешанном режиме с обычными электричками.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Рижский" – с 66 станциями запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены, будет действовать несколько тарифных зон.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

