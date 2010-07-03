В поездах "Иволга" на МЦД будет поддерживаться комфортная температура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комфортная температура воздуха будет поддерживаться в поездах "Иволга", которые запустят по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) , сообщает пресс-служба департамента транспорта города Москвы.

В зависимости от времени года она будет варьироваться от 18 до 24 градусов.

"Согласно нормативам, в зимнее время года и в переходный период – около 20 градусов, в летнее время средняя температура в поезде составит около 22 градусов", – уточнили в транспортном комплексе.

Зимой от холодного воздуха пассажиров защищают специальные тепловые завесы. А система микроклимата обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и оптимальную температуру в вагоне. Кроме того, воздух будет обеззараживаться.

Поезда "Иволга" спроектированы в России. Их собирают на Тверском вагоностроительном заводе. Перевозчик на первых двух диаметрах АО "Центральная ППК" закупила 39 таких поездов для МЦД. Вагоны оснащены Wi-Fi и USB-зарядками.

Курсировать составы будут каждые пять–шесть минут в часы пик, график работы – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Сначала "Иволги" будут курсировать по первым двум диаметрам в смешанном режиме с обычными электричками.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – с 66 станциями запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены, будет действовать несколько тарифных зон.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.