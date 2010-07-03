Благоустройство территорий около пяти станций МЦД завершено

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прилегающие к пяти станциям МЦД территории благоустроили. Это районы около станций Тимирязевская, Фили, Новодачная, Щербинка и Остафьево, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Покрытие тротуаров по дороге к ним износилось, местами их не было, освещение было недостаточным, а инфраструктура отсутствовала. Местные жители и сотрудники расположенных рядом предприятий не раз просили привести эти территории в порядок. Работы провели на площади 12,4 гектара.
От платформы Остафьево до населенных пунктов проложили дороги, разбито почти четыре тысячи квадратных метров газона, установлены фонари.
Станция Новодачная находится недалеко от технопарка "Физтехпарк", куда на работу нередко добираются на велосипедах. Для велолюбителей от станции до технопарка проложили велодорожку протяженностью 500 метров.
На прилегающей к технопарку территории заменили покрытие тротуаров и проезжей части. Там тоже разбили газон и цветники, а скоро высадят деревья и кустарники.
На прилегающих к платформам МЦД улицах сделали семь новых остановочных павильонов. Там можно укрыться от непогоды, зарядить мобильный, подключиться к бесплатной сети Wi-Fi и построить маршрут при помощи навигационных карт и схем.
Станции Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в состав МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", а Щербинка и Остафьево – в состав МЦД-2 "Курско-Рижский". Движение по двум первым диаметрам должны запустить к концу этого года. На них будет 66 станций, на 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
Открытие МЦД-1 и МЦД-2 улучшит транспортное обслуживание более чем четырех миллионов человек и доступность свыше 100 предприятий столицы. Работать на МЦД будут более 5,6 тысячи человек. Это контролеры и другие сотрудники департамента транспорта, которые помогут пассажирам выбрать оптимальный тариф и маршрут с пересадками.
Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями. Они будут доступны с 5:30 утра до 1:00 ночи. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут. В дальнейшем рассматривается возможность создать маршруты, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.
Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.
Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.
Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.
"Мосгорсправка": навигация на МЦД
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