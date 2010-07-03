Более 5,6 тысячи человек будут работать на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 5,6 тысячи человек будут работать на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщил Сергей Собянин.

"Готовим к запуску МЦД больше 5 тысяч 600 кассиров, контролеров и других сотрудников департамента транспорта. Они помогут пассажирам выбрать оптимальный тариф и маршрут с пересадками", – написал мэр на своей странице в "ВКонтакте".

Собянин напомнил, что на МЦД будут действовать три тарифные зоны. В "Центральной" зоне (для поездок внутри Москвы в границах станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево) пассажиры смогут использовать все билеты метро, которые записывают на карту "Тройка".

Пересадка между метро, МЦК и МЦД будет бесплатной. Если ехать на МЦД внутри Москвы, то по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" это обойдется в 38 рублей.

Аналогично – в тарифной зоне "Пригород" – за пределами станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево и по Московской области в пределах МЦД. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году будет стоить 45 рублей.

Если пассажир едет от станции, находящейся за границами МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующего билета на электричку (23 рубля за одну зону до границ МЦД) плюс еще 45 рублей. Это тарифная зона "Дальняя".

Первые диаметры запустят в ноябре. На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", который пройдет от Одинцова до Лобни, и на МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска будет 66 станций. С 27 можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут. В будущем возможно появление маршрутов между Зеленоградом и Раменским, Апрелевкой и Железнодорожным, а также между Пушкино и Домодедово.

Домашних животных на МЦД можно будет провозить бесплатно. Они должны находиться в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.

Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.