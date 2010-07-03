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09:31

Новые карты "Тройка" посвятили интерактивному центру Дарвиновского музея

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные интерактивному образовательному центру Дарвиновского музея, запустили в продажу в Москве. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Появление новой карты приурочено к пятилетию со дня открытия интерактивного образовательного центра "Познай себя – познай мир". На лицевой стороне "Тройки" изображен хамелеон Чарлик – главный символ учреждения.

Продажи тематических карт стартовали в четверг, 24 ноября, тираж составляет 10 тысяч экземпляров. Приобрести такую "Тройку" можно в кассах станции метро "Академическая", в непосредственной близости от которой и находится Дарвиновский музей.

В начале октября Московский метрополитен запустил в продажу ограниченный тираж карт "Тройка", посвященных дню столичной промышленности.

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