Лимитированная карта "Тройка" к 112-летию московского такси поступила в продажу

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Пассажиры столичного метро могут приобрести карту "Тройка", которая посвящена 112-летию московского такси. Об этом ТАСС сообщил замруководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

Он отметил, что 4 октября московскому такси исполнилось 112 лет.

"В честь этой даты выпущена лимитированная карта "Тройка", которую можно будет приобрести в столичном метро", – сказал Пронин.

По его словам, в 2010 году перед столичным правительством стояла задача сделать сервис востребованным, комфортным и безопасным.

"Вся сфера изменилась до неузнаваемости, московское такси стало самым доступным и надежным за всю его 112-летнюю историю. Впереди новый вызов – выйти на новый уровень и еще больше повысить безопасность поездок", – отметил Пронин.

Самое раннее упоминание о такси появилось в газете "Голос Москвы" в 1907 году. Надпись была следующая: "Какой-то шофер привесил к своему небольшому "олдсмобилю" плакат "извозчик, такса по соглашению". В 1913 году, в Москве уже было 224 таксомотора. Официальные такси желтого цвета начали появляться в столице с 2013 года. С 1 июля 2018 года уже 100% такси в Москве имеют этот цвет.

По словам Пронина, на данный момент рынок такси является одним из самых больших в мире. Каждый день такси перевозят более 890 тысяч пассажиров.

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год. В иных случаях более оправданны поездки на такси и каршеринге.

Аналитики брали в расчет затраты на поездки до работы и обратно, выезды к магазинам, к родственникам и за город по выходным. В стоимость владения автомобилем включены бензин, мелкий ремонт, парковки, штрафы, страховки, мелкий инвентарь и сезонная смена резины.

Летом в столичном Дептрансе рассказали о среднем чеке на поездку в такси за период с апреля по июнь 2019 года. По сравнению с январем-мартом сумма не изменилась и составила 464 рубля. Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, у других же выросла.

В 2023 году "Яндекс" планирует начать массовое использование беспилотных автомобилей для пассажирских перевозок в Москве. Тестирование прошло в июне. Беспилотники уже справляются с предсказуемой ситуацией.

