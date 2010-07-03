Беспилотные такси планируют внедрить в Москве в 2023 году

16:32
16:32
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Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Компания "Яндекс" планирует начать массовое использование беспилотных автомобилей для пассажирских перевозок в 2023 году. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекс" Артем Фокин.
"Через четыре года мы готовы массово внедрять беспилотные автомобили для перевозки пассажиров на улицах мегаполисов. В городах на участках с более простым движением беспилотные автомобили справляются уже сейчас", – приводит слова Фокина Агентство "Москва".
Он отметил, что беспилотники уже справляются с предсказуемой ситуацией.
"Мы взаимодействуем с ГУП "Мосгортранс", технология применима к любому транспортному средству", – сказал он.
Ранее руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук рассказал, что сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях. Он отметил, что изначально запускаться беспилотники начнут в отдельных районах, постепенно их распространение будет расширяться.
В июне сообщалось о начале тестирования первых беспилотных автомобилей в Москве. Группа насчитывала 5 машин. В "Автонете" отметили, что использование беспилотных такси позволит снизить стоимость поездки примерно на 20 процентов.
"Вечер": перспективы беспилотного такси
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