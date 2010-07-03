В Дептрансе назвали средний чек на поездку в такси в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили данные о среднем чеке на поездку в столичном такси за период с апреля по июнь 2019 года. Об этом пишет Агентство "Москва".
Отмечается, что по сравнению с январем-мартом сумма не изменилась – это 464 рубля. Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание на то, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, а у других, наоборот, выросла.
Были проанализированы показатели таких компаний, как Gett, "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс". Специалисты уточнили, что время ожидания машины обычно не превышает трех-пяти минут, при этом клиенты в основном используют такси для коротких поездок по городу.
Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к Минтрансу и МВД с предложением о том, как снизить количество дорожных происшествий с участием таксистов, которые работают по 10–15 часов и в итоге засыпают за рулем. Петров считает, что агрегаторы необходимо обязать информировать клиента о том, какое количество времени его водитель уже провел в дороге. При этом, если заказ идет через оператора, последний также должен предоставлять заказчику соответствующие данные.
В июле стало известно, что столичные таксисты будут продавать закуски. Такую услугу введет один из перевозчиков. В машинах появятся специальные контейнеры с едой. За приемлемую плату пассажир сможет в дороге перекусить или утолить жажду.
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