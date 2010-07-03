Найден способ борьбы со спящими таксистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к Минтрансу и МВД с предложением о том, как снизить количество дорожных происшествий с участием таксистов, которые работают по 10–15 часов и в итоге засыпают за рулем. Об этом сообщает News.ru.

В подготовленным Петровым документе отмечается, что подавляющее большинство вызовов такси происходит через специальное мобильное приложение. Депутат предлагает ввести правило, обязывающее сервисы информировать клиента о том, какое количество времени его водитель уже провел в дороге. При этом, если заказ идет через оператора, последний также должен предоставлять заказчику соответствующие данные.

"Это окажет благоприятное воздействие на дорожную ситуацию и снизит травматизм", – считает Петров.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Виталий Пашин предложил внести изменения в законодательство, которые обяжут агрегаторы такси сообщать пассажирам о судимости водителей. Также парламентарий выступил против приема на работу таксистами граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

В июле стало известно, что столичные таксисты будут продавать закуски. Такую услугу собирается ввести один из перевозчиков. В машинах установят специальные контейнеры с едой. За приемлемую плату пассажир сможет в дороге перекусить или утолить жажду.