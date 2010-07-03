В Испании представили прототип аэротакси-беспилотника

Фото: ТАСС/Juan Herrero/EPA

В Испании состоялась презентация первого в стране прототипа беспилотного аэротакси. О новинке сообщили в пресс-службе компании-разработчика Tecnalia.

Аэротакси-беспилотник представили в городе Сан-Себастьян. Пока новый вид транспорта предназначен только для одного человека или груза весом не более 150 килограммов. Уточняется, что прототип разработали для полетов на расстояние до 15 километров, а сам перелет займет около 15 минут.

Беспилотник сможет перемещаться со скоростью 90 километров в час на высоте от 100 до 300 метров. Приводить летательный аппарат в движение будут 16 пропеллеров. Они расположены на четырех выносных консолях машины.

В компании Tecnalia подчеркнули, что прототип "входит в число первых трех в Европе", а в самой Испании стал первой подобной разработкой. По данным компании, аэротакси "станет реальностью на рынке в течение пяти лет".

Разработчики рассчитывают, что аэротакси сможет совершать взлет и посадку в ограниченном пространстве, например на автопарковке. Полеты планируют совершать и при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь и сильный ветер.

Ранее в холдинге "Вертолеты России" заявили, что в Москве могут запустить сервис авиатакси. Предполагается, что новый вид перевозок заработает в столичном регионе после 2025 года. Пассажиров планируют доставлять к месту назначения на легком однодвигательном вертолете VRT500.