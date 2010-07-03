В Испании представили прототип аэротакси-беспилотника

В Испании состоялась презентация первого в стране прототипа беспилотного аэротакси. О новинке сообщили в пресс-службе компании-разработчика Tecnalia.
Аэротакси-беспилотник представили в городе Сан-Себастьян. Пока новый вид транспорта предназначен только для одного человека или груза весом не более 150 килограммов. Уточняется, что прототип разработали для полетов на расстояние до 15 километров, а сам перелет займет около 15 минут.
Беспилотник сможет перемещаться со скоростью 90 километров в час на высоте от 100 до 300 метров. Приводить летательный аппарат в движение будут 16 пропеллеров. Они расположены на четырех выносных консолях машины.
В компании Tecnalia подчеркнули, что прототип "входит в число первых трех в Европе", а в самой Испании стал первой подобной разработкой. По данным компании, аэротакси "станет реальностью на рынке в течение пяти лет".
Разработчики рассчитывают, что аэротакси сможет совершать взлет и посадку в ограниченном пространстве, например на автопарковке. Полеты планируют совершать и при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь и сильный ветер.
Ранее в холдинге "Вертолеты России" заявили, что в Москве могут запустить сервис авиатакси. Предполагается, что новый вид перевозок заработает в столичном регионе после 2025 года. Пассажиров планируют доставлять к месту назначения на легком однодвигательном вертолете VRT500.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.