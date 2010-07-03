Полигон для тестирования беспилотников создадут в "Сколкове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Тестировать беспилотные летательные аппараты будут на полигоне, который создадут в "Сколкове". Об этом руководитель проектов транспортной инфраструктуры Кирилл Жанайдаров заявил в рамках Connected Car Conference-2019, передает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что уже есть лаборатория по продвижению новых сервисов. "В ближайшее время у нас будет полигон для тестирования беспилотных технологий", – сказал Жанайдаров.

В декабре прошлого года в инновационном центре "Сколково" проходила презентация аэротакси. Во время испытаний аппарат упал в сугроб после нескольких секунд в воздухе. Его стоимость составляла 12 миллионов рублей.

