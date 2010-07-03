Пациенты ММК "Сколково" получат зарубежные лекарства

В международном медицинском кластере "Сколково" разрешат использовать незарегистрированные в России лекарства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ММК по медицине Владу Сайфетдинову.
По ее словам, пациентам теперь не придется ездить за рубеж, чтобы получить высококвалифицированную помощь.
"Во многих странах сейчас появляются препараты, которые более эффективно борются с заболеваниями, однако, процедура их регистрации в России занимает как правило три-четыре года, а во всем мире их уже активно используют", – пояснила Сайфетдинова.
Она добавила, что в кластер попадут препараты, признанные Организацией экономического сотрудничества и развития. Обеспечить таможенное регулирование и логистику поможет Минэкономразвития.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, создание кластера в Сколково – важная веха в инновационном развитии здравоохранения столицы.
Ранее ГЗК одобрила строительство новых корпусов Московского клинического научного центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Специалисты возведут новые консультативно-диагностическое и лечебное отделения, корпус ядерной медицины и патологоанатомический корпус.
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