Одобрено строительство новых корпусов МКНЦ имени Логинова

Фото: портал мэра и правительства/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) под руководством Сергея Собянина одобрила строительство новых корпусов Московского клинического научного центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов.

Площадь строительства составит 80 тысяч квадратных метров. Возведут новые консультативно-диагностическое и лечебное отделения, корпус ядерной медицины и патологоанатомический корпус. В результате в столице будет создана еще одна современная многопрофильная клиническая больница.

МКНЦ имени Логинова создали в 2013 году на базе ЦНИИ гастроэнтерологии и ГКБ № 60. В его состав вошел специализированный маммологический центр "Клиника женского здоровья". В результате реорганизации учреждений появилась многопрофильная клиника на 740 стационарных, 20 реанимационных и 70 коек дневного стационара. Консультативно-диагностическое отделение рассчитано на 500 посещений в сутки.

За год в среднем здесь проходят диагностику и лечатся более 30 тысяч пациентов. Амбулаторную помощь получают порядка 85 тысяч человек. В составе МКНЦ работают 19 лечебных отделений. Их сотрудники – 276 врачей.

В МКНЦ выполняют более девяти тысяч операций в год. Врачи выполняют сложнейшие вмешательства при раке поджелудочной железы, печени, желудка, пищевода. Хирургических роботов "Да Винчи" используют во время операций на прямой кишке, печени и предстательной железе.