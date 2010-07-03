Площадь медкластера в Сколкове удвоят

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Площадь объектов Московского международного медицинского кластера в Сколкове увеличат в два раза. Такая необходимость появилась в связи с большим количеством заявок на участие в проекте развития кластера от зарубежных и российских компаний, сообщает Агентство "Москва".

С 425 тысяч квадратных метров площадь увеличится до 858 тысяч. Основная масса новых площадей будет представлена медицинскими объектами. Речь идет о ведущих мировых клиниках, которые построят участники проекта из стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Также на территории построят технопарк, в котором появятся институт биологии, медицинский университет, институт фармацевтических технологий, кампус, институт анатомии, опытно‐производственные и лабораторно-клинические центры, инжиниринговый центр и прочие инфраструктурные объекты.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на территории медкластера создадут не только базу уникальных медицинских учреждений, но и образовательную, опытно-производственную и лабораторно-клиническую базы. По его словам, они позволят вывести образование и российские технологии в медицине на качественно новый уровень.

На сегодняшний день в проекте медкластера участвуют уже четыре международных партнера.

Ранее сообщалось, что в международном медицинском кластере в "Сколково" проектируют три новых корпуса.