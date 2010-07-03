В Госдуме хотят сообщать пассажирам о судимости водителей такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) предложил внести изменения в законодательство, которые обяжут агрегаторы такси сообщать пассажирам о судимости водителей, сообщает Агентство "Москва".

Также парламентарий выступил против приема на работу таксистами граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Он объяснил, что к разработке такой инициативы его привели рассуждения о ДТП с ранее судимым водителем такси. "Его никто не проверяет, он приходит, показывает водительское удостоверение и работает. Этот водитель уже потенциально опасен", – отметил Пашин. Он считает, что пассажир должен знать, с кем поедет, и сам принять решение, готов ли садиться в машину к этому человеку.

Депутат добавил, что предложения оформят в отдельную законодательную инициативу, поскольку законопроект об агрегаторах такси уже принят в первом чтении, а ко второму разработаны значительные поправки.

Ранее Пашин опубликовал пост в Facebook, где рассказал об инцидентах с участием такси, произошедших в Челябинской области. В частности, он напомнил о том, что на днях водитель такси сбил инспектора ГАИ. Другой таксист изнасиловал 29-летнюю пассажирку, и как сообщали СМИ, у водителя уже есть судимость за аналогичные преступления.

"Водители должны отвечать за безопасность пассажиров, а на деле получается, что среди таксистов может оказаться кто угодно", – написал депутат. Он подчеркнул, что, учитывая большое количество аварий с участием такси, нужно как можно скорее принять меры на законодательном уровне.

В конце мая в Одинцовском городском округе Московской области водитель такси открыл стрельбу из травматического оружия. В результате никто не пострадал.