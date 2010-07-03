Эксперт оценил идею продажи чипсов и газировки в такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов не поддержал инициативу одной из компаний-перевозчиков о продаже в автомобилях снеков, чипсов и газировки.

"Интересное предложение, но я к нему отрицательно отношусь. Это уже будет доставка какая-то, а не такси. Курьер по перевозке пищи", – цитирует ИА "НСН" Смирнова.

При этом он отметил, что если водители на этой услуге будут хорошо зарабатывать, то идея получит широкое распространение.

Ранее сообщалось, что столичные таксисты будут продавать закуски. Такую услугу собирается ввести один из перевозчиков. В машинах установят специальные контейнеры с едой. За приемлемую плату пассажир сможет в дороге перекусить или утолить жажду. Услугу вводят не только для удобства пассажиров. Ожидается, что это даст водителям дополнительный заработок. С каждой покупки они будут получать от 25 до 70 процентов от стоимости товара. В столице услугу уже тестируют на 100 автомобилях класса "комфорт".

