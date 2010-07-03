Эксперты сравнили затраты на такси и на личное авто в России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Эксперты сравнили затраты на транспорт в России и пришли к выводу, что россиянам, которые проезжают менее 5,3 тысячи километров в год, выгоднее ездить на такси, чем на личном авто. Исследование было проведено по инициативе банка HSBC, пишет "Коммерсант".
По мнению аналитиков, ситуация не изменится еще как минимум десять лет. Выгоду поездок на такси они объясняют сравнительно высокой стоимостью машины при довольно низких ценах на услуги такси.
Отмечается, что показатель километража (5388 километров в год), при котором личный автомобиль становится выгоднее поездок на такси, в России – самый высокий в мире. Второе место досталось Индии, где этот показатель равен 2731 километру в год. По данным исследования, в Германии, например, автомобилисту достаточно проезжать в год хотя бы 811 километров, чтобы покупка машины стала целесообразной.
Чтобы сравнить затраты на такси и на личное авто, аналитики учитывали стоимость Toyota Camry в той или иной стране, прибавив к этому расходы на обслуживание авто и топливо. В расчет также принимались средние цены на услуги таксистов и уровень доходов населения. Так, в России средняя стоимость цена поездки на такси на 75% меньше, чем в США, тогда как годовая стоимость владения личным автомобилем ниже всего на 30%, выяснили эксперты.
Ранее в Дептрансе назвали средний чек на поездку в такси в Москве с апреля по июнь 2019 года. Отмечается, что по сравнению с январем-мартом сумма не изменилась, составив 464 рубля. Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание на то, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, а у других, наоборот, выросла.
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