Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Более четверти россиян считают цены на такси в своих городах завышенными. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 61% респондентов заявили, что стоимость проезда соответствуют качеству услуги. 8% опрошенных назвали цены на такси в своем городе заниженными.

По данным ВЦИОМ, 46% участников опроса за последние пять лет стали пользоваться такси чаще. Примерно с той же частотой, что и прежде, авто с шашечками вызывают 39% опрошенных.

Кроме того, три четверти россиян считают, что в их городе работает достаточное количество такси. Еще 16% заявили об их переизбытке, и только 6% пожаловались на нехватку автомобилей такси.

Телефонный опрос проводился 18–19 марта среди пассажиров такси – жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 лет. В нем участвовало 800 респондентов.

Между тем клиенты агрегаторов такси все чаще стали жаловаться на то, что на вызов приезжают машины с другими водителями и иными номерами. Почему это происходит и как обезопасить себя от подмены, читайте в материале Москвы 24.