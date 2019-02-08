Дептранс Москвы предложил следить за временем работы таксистов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта Москвы предложил контролировать время работы московских таксистов. Делать это можно при помощи специальной городской IT-платформы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова.

"Мы хотим сделать так, чтобы все передвижения машины и конкретного таксиста проходили через нашу IT-платформу, чтобы регистрация у оператора проходила через городскую IT-платформу. Эти предложения мы отдали в Госдуму", – сказал он.

Ликсутов добавил, что в нужно внести соответствующие изменения в федеральное законодательство. Ранее департамент транспорта направил диспетчерским службам заказа легковых такси письмо с предложением ограничить получение заказов водителями, которые работаю более 10 часов.

Московские таксисты жалуются на агрегаторов и проводят одиночные протестные акции. Они заявляют, что им часто приходится работать по 12 часов и больше.