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18:00

Посвященная Дню московской промышленности "Тройка" поступила в продажу

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карты "Тройка", посвященные Дню московской промышленности, поступили в продажу.

"Карты со специальным дизайном были выпущены тиражом 10 тысяч экземпляров. Они выполнены в красно-синем цвете. На лицевой стороне расположился #Моспром и изображение стилизованных шестеренок, а также размещена надпись "День московской промышленности" и дата праздника – 7 октября", – рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.

День московской промышленности учрежден в 2017 году для поддержки столичных производителей. Датой его празднования выбрано 7 октября, поскольку в этот день в 2015 году был принят закон "О промышленной политике города Москвы".

В августе в метро появилась карта "Тройка" к 50-летию Чебурашки. На ней изображен любимый мультперсонаж с апельсином в лапах. Дизайн был разработан совместно с киностудией "Союзмультфильм".

Помимо карт, пассажиры метро могут купить альтернативные носители с функциями "Тройки": силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки. Они доступны в сувенирных магазинах подземки, а также на стойках "Живое общение", где есть витрины с сувенирной продукцией.

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