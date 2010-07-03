Ефимов поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

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Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов поздравил работников столичной промышленности с профессиональным праздником.

"С января по август 2019 года доля Москвы составила 12,5 процента в структуре объема отгруженных товаров по обрабатывающим отраслям промышленности в России", – рассказал вице-мэр.

По его словам, индекс производства по обрабатывающим отраслям промышленности Москвы с января по август 2019 года составил 106,5 процента. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий составили 33,3 миллиарда рублей.

Ефимов отметил, что на сегодняшний день в промышленной отрасли работает 700 тысяч человек.

"Город обладает высоким научным и кадровым потенциалом не только на российском, но и международном уровне. При этом наблюдается рост числа высокопроизводительных рабочих мест – на 19,5 процента по итогам 2018 года, тогда как по России – 13,9 процента", – рассказал он.

Комплексная городская программа развития промышленности направлена на создание инновационных кластеров, технопарков и технополисов.

Ранее поздравления с Днем московской промышленности выразил Сергей Собянин.

"Продукция столичных предприятий делает нашу жизнь более комфортной и безопасной, здоровой и вкусной, яркой и интересной. Это то, что мы любим с детства и чем приятно удивляем зарубежных потребителей, ведь Москва является лидером по объему несырьевого экспорта среди регионов страны. Убежден, что так будет и впредь", – указано на портале мэра и правительства столицы.

День московской промышленности был учрежден для поддержки столичных производителей. 7 октября было выбрано, поскольку в этот день в 2015 году был принят закон "О промышленной политике города Москвы".

