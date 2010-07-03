В метро Москвы появились автоматы по продаже сувениров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На трех станциях Московского метрополитена появились автоматы по продаже сувениров. Это станции "Кузнецкий Мост", "Тимирязевская" и "Ховрино".

Автоматы установили в рамках пилотного проекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метро.

"Теперь на станциях "Кузнецкий Мост", "Тимирязевская" и "Ховрино" пассажиры могут приобрести оригинальные носители проездных билетов с функционалом карты "Тройка", а также другие сувениры в память о посещении Москвы и столичного метро", – рассказали в пресс-службе.

За внедрение нового сервиса проголосовали горожане на портале "Активный гражданин". Был проведен опрос, который показал, что больше половины респондентов хотели бы покупать сувениры метро не только на стойках "Живое общение" или в фирменных магазинах, но и в автоматах на станциях.

На полках торговых автоматов есть брелоки, вкладыши, наклейки с символикой Marvel и другими эксклюзивными дизайнами. Эти оригинальные виды проездных билетов не отличаются по функционалу от обычной карты "Тройка". Также в продаже есть брелоки с совместным функционалом карты "Тройка" и "Стрелка", сувенирные жетоны МГУ, защитные чехлы для транспортных карт с надписями "Не прислоняться" и "Приложите билет к желтому кругу".

Ранее в продажу поступила карта "Тройка", которая посвящена 112-летию московского такси.

