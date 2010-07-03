В Мосгортрансе опровергли информацию о наезде трамвая на пешехода в районе Сокол

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Водитель трамвая сбил пешехода в столичном районе Сокол, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского управления ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 4 по улице Константина Царева. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас на месте выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Мосгортрансе сообщили, что аварии с участием трамвая и пешехода не было. Трамваи на данном участке ходят нормально.

Ранее электричка сбила пассажира, находившегося на платформе Маленковская Ярославского направления МЖД. От полученных травм мужчина скончался.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к краю платформы, не заметив приближающийся состав.