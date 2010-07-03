Движение ограничено на Киевском шоссе в ТиНАО из-за опрокидывания грузовика

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На Киевском шоссе в ТиНАО опрокинулся грузовик с щебнем, движение транспорта ограничено, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, инцидент произошел на 32 километре Киевского шоссе.

"В районе съезда в деревню Бурцево опрокинулся грузовой автомобиль. Грузовик перевозил щебень, который в результате аварии рассыпался и перекрыл две полосы движения", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС.

Ранее на Новорижском шоссе в 1,5 километрах от МКАД в сторону области опрокинулся грузовик. В связи с аварией были перекрыты две полосы.

Водителей призвали быть осторожными и выбирать пути объезда. В результате ДТП никто не пострадал.