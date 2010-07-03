Движение на Новорижском шоссе затруднено из-за ДТП

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Движение на Новорижском шоссе в сторону Подмосковья затруднено из-за опрокинувшегося грузовика, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Уточняется, что движение автомобилей осуществляется по трем полосам из пяти. Водителей просят учитывать эту информацию, соблюдать осторожность и выбирать пути объезда.

Авария произошла на Новорижском шоссе в 1,5 километрах от МКАД. Там перевернулась фура. Пострадавших в результате ДТП нет.

В ночь на понедельник на юго-востоке столицы произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода.

В районе дома 99 по Рязанскому проспекту водитель легковушки сбил мужчину. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

