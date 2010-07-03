Туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области

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При опрокидывании автобуса в Нижегородской области пострадали 20 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Детей среди них нет. Погибших в результате аварии также нет. Всего в автобусе было 29 человек.

Семь человек доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шесть – в Большеболдинскую ЦРБ, еще семь – в Починковскую ЦРБ. Остальных на автобусах отправят в гостиницу в селе Большое Болдино.

ДТП произошло около села Паново-Осаново в Гагинском районе. Опрокинулся туристический автобус из Саратовской области. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов.